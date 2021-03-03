Хустянина затримали за підозрою в умисному вбивстві товариша

Сьогодні, 3 березня, зранку в поліцію зателефонував 54-річний житель Хуста та став розповідати, що близько 3-ої години ночі до нього в будинок ввірвалися троє чоловіків і почали з ним скандалити. Далі, за словами хустянина, він дав всім відсіч, а одного навіть зв’язав, після чого пішов спати, а коли зранку прокинувся, виявив чоловіка мертвим. Заявник наголошував на захисті себе від нападників і багато разів повторив, що не знав нікого з них особисто, загиблого в тому числі.

Працівники поліції встановили особу померлого, ним виявився 50-річний місцевий мешканець. Слідчі перевірили надану інформацію та дізналися, що загиблий і заявник були друзями, часто розпивали алкогольні напої разом. Більше того, встановлено, що ніхто у його дім не вдирався й інформація про нападників, що втекли, не підтвердилася.

Поліцейські з’ясували, що тієї ночі під час застілля між приятелями виник конфлікт, в ході якого заявник наніс множинні удари своєму товаришу, зв’язав його та вже безпорадного бив ногами по голові. Зрештою залишив потерпілого та пішов відпочивати.

Коли зранку виявив свого гостя мертвим, вирішив приховати умисний злочин історією про самооборону.

Коли зрозумів, що поліцейські ретельно перевіряють всю інформацію і вона спростовується, врешті решт зізнався у скоєному.

За даним фактом слідчі Хустського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство.

З місця події вилучено пляшку алкоголю та ремені, якими зловмисник зв’язав потерпілого.

Підозрюваного затримано у процесуальному порядку та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі звертатимуться до суду з клопотанням про взяття фігуранта під варту на період досудового розслідування.

За вчинення такого злочину передбачена відповідальність від 7 до 15 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області