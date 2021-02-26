В Украине мошенники начали охоту на «евробляхеров»

Мошенники в Украине придумали схему обмана для владельцев машин с иностранной регистрацией. Они обещают водителям снять авто с регистрации, но вместо этого выдают липовые документы.

Суть аферы рассказал глава организации «Авторевросила» Олег Ярошевич на своей странице в Facebook.

По словам Ярошевича, в сети распространились мошенники, которые предлагают водителям решить вопрос с растаможкой за небольшую сумму – от 50 до 100 долларов.

«Есть много компаний, которые участвовали в растаможке во время прошлого сезона, тех, кто часто подделывал документы. Эти документы каким-то образом проходили по договоренностям через таможню. Но сегодня это будет в любом случае преследоваться по закону. В первую очередь, преследоваться будут владельцы авто, как декларанты, которые готовили документы и передавали брокеру». – предупредил активист.

Он добавил, что проверку документов будет проводить таможня и обман быстро обнаружится, а это повлечет за собой дополнительные проблемы, так как за подделку документов в Украине предусмотрена ответственность.

Мошенники орудуют во многих регионах Украины, но своим жертвам они выдают справки, которые просто печатают на принтере.

«Такие компании есть в Харькове, Одессе, в Киеве десятки компаний хотят обдурить людей, давая им «пустые бумажки», якобы снимая авто с учета. Такие перегонщики просто на людях зарабатывают деньги. Справки печатаются просто на принтере. И это с учетом того, что многие авто просто нельзя снять с учета без выезда за границу. Так обстоят дела, например, в Чехии, Болгарии – надо обязательно приехать в сервисный центр. У нас в офисе уже десятки таких «снятых» с учета автомобилей. Соответствующие заявления будут поданы в правоохранительные органы, чтобы проверить деятельность таких компаний», — предупредил Ярошевич. // РБК-Украина