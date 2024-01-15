У жорстокому вбивстві АТОвця у 2016 році підозрюють учасника злочинної організації, що діяла у Коростишівській ОТГ

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури жителю міста Коростишева повідомлено про підозру в умисному вбивстві з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Прокурори встановили, що жорстоке вбивство скоєне ще у квітні 2016 року, неподалік одного із сіл Хорошівського (раніше Володарсько-Волинський) району.

Підозрюваний уночі, близько 02.30 год, призначив зустріч учаснику АТО, 24-річному жителю Хорошівського району, з яким раніше був знайомий. Розмова мала стосуватися нібито строків повернення потерпілим боргів.

На місце події добиралися автомобілями. Коли ж зустрілися, підозрюваний, прихопивши з багажника заздалегідь приготовлену биту, відвів потерпілого на певну відстань від дороги.

Опинившись у безлюдному місці, накинувся на чоловіка та заподіяв йому щонайменше 65 жорстоких ударів і ножових поранень. Після цього залишив місце події та поїхав у справах.

Експертиза встановила, що смерть атовця настала протягом декількох годин після заподіяння йому численних тяжких травм.

Вказане вбивство, вчинене в умовах неочевидності майже 8 років тому, вдалося розкрити в результаті кропіткої роботи прокурорів та оперативників УСБУ в області.

Додамо, що стосовно фігуранта вже триває досудове слідство за низкою кримінальних статей як учасника злочинної організації, яка займалася «вибиванням» неіснуючих боргів та скоєнням інших тяжких й особливо тяжких злочинів на території Коростишівської ОТГ.

Наразі він перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводить ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури