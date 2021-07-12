В Хмельницкой области женщина облила бензином и подожгла сожителя

После инцидента мужчина пытался самостоятельно лечиться, но его состояние лишь ухудшалось.

В Хмельницкой области 63-летняя женщина во время ссоры подожгла своего 49-летнего сожителя.

Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

Отмечается, что инцидент произошел поздно вечером 9 июля в одном из сел Хмельницкого района.

«Во время семейной ссоры женщина облила бензином и подожгла своего гражданского мужа. В течение двух дней мужчина пытался самостоятельно лечиться, но его состояние лишь ухудшалось», – говорится в сообщении.

В ночь с 11 на 12 июля каретой скорой помощи его доставили в ожоговое отделение Хмельницкой областной больницы с обширными ожогами тела.

«По информации врачей, жизни пострадавшего ничего не угрожает», – сообщили в полиции.

По данным факту следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. // УНИАН