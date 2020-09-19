У Києві правоохоронці затримали серійного крадія велосипедів

Раніше судимому киянину оголосили про підозру у крадіжці 13 одиниць двоколісного транспорту. За вчинення протиправних дій зловмиснику загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

Протягом травня-липня поточного року до чергової частини Дарницького управління поліції звернулася значна кількість громадяни із заявами про викрадення велосипедів. Потерпілі вказували на те, що крадіжки майна відбувалися у нічний час доби з тамбурних та підсобних приміщень у їх багатоквартирних будинках.

Під час перевірки інформації поліцейські встановили, що більшість крадіжок було вчинено шляхом підбору ключів або зламу замків, переважно у нових багатоповерхівках району. В окремих випадках за ніч викрадали 2-4 велосипеди з одного під’їзду чи будинку.

Як повідомив начальник територіального відділу поліції № 2 по обслуговуванню житлових масивів Позняки та Осокорки Василь Процун, оперативники підрозділу разом із працівниками оперативно-пошукового відділу Управління карного розшуку столичного главку вивчили відеозаписи камер спостереження, а також проаналізували характер, спосіб і час вчинення правопорушень та встановили особу підозрюваного і затримали його:

«Ним виявився неодноразово раніше судимий за крадіжки та грабіж 37-річний місцевий мешканець. Ми встановили, що затриманий використовував різні прийоми конспірації: приховував обличчя масками різної форми та кольору, а також постійно змінював одяг та велосипедні шоломи».

Наразі правоохоронці довели причетність підозрюваного до 13 фактів крадіжок. Двоколісний транспорт він продавав у місцеві ломбарди на своє ім’я, а також підставних осіб. Варто зазначити, що діапазон вартості викрадених велосипедів коливається від 4000 до 27000 гривень.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчинені крадіжок, поєднаних з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 40 тисяч гривень. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Відділ комунікації поліції Києва