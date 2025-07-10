Одна людина загинула, ще троє – травмовані внаслідок ДТП на Закарпатті (фото)

9 липня близько 16-ї години до поліції надійшло повідомлення від медиків «швидкої» про ДТП з потерпілими в селі Костилівка Рахівського району.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Рахівського райвідділу поліції та працівники Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, оглянули записи з камер відеоспостереження та з’ясували попередні обставини автопригоди.

Аварія трапилася за участі «Mercedes Sprinter» та «Daewoo Nexia». Як з’ясували поліцейські, 62-річний водій мікроавтобуса, мешканець села Середнє Водяне, рухався в напрямку міста Рахів. Чоловік проявив неуважність, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з зустрічним авто, яким керувала 61-річна мешканка села Ділове Рахівського району. Внаслідок аварії водійка легковика померла на місці події. В її автомобілі також перебували троє пасажирів, віком 32, 14 та 12 років. Їх із травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували до лікарні.

Водія мікроавтобуса освідували — за кермом чоловік перебував тверезий. Його поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.

Обидві автівки вилучено та поміщено на арештмайданчик поліції. Досудове розслідування триває.

Поліція Закарпатської області