Захоплення фермерським господарством 27 га цінних земель – судитимуть агронома підприємства на Вінниччині

Немирівською окружною прокуратурою Вінницької області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно головного агронома одного з фермерських господарств Погребищенської територіальної громади за фактом самовільного захоплення земельних ділянок історико-культурного призначення (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

За даними слідства, восени 2018 року агроном, використовуючи сільськогосподарську техніку, самовільно зайняв земельну ділянку площею 27 га для збільшення угідь для вирощування сільськогосподарських культур. Незаконні дії особи спричинили територіальній громаді збитки на суму 212 тис грн, які відшкодовані в ході досудового розслідування.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Вінницької обласної прокуратури