На Харківщині припинили злочинну діяльність інтернет-продавців наркотиків

Слідчі підрахували, що зловмисники у середньому отримували 100 звернень на добу, а орієнтовний обіг грошових коштів в результаті діяльності двох інтернет-крамниць за місяць становив близько мільйона гривень. На даний час їх роботу повністю блоковано.

Викрили схему протиправного збагачення 41-річної жінки та 31-річного чоловіка працівники управління боротьби з наркозлочинністю ДБН НПУ, спільно зі слідчими, за підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення, технічного супроводу оперативних підрозділів обласного главку поліції та сприяння представників громадської організації.

Поліцейські з’ясували, що протягом тривалого часу фігуранти забезпечували діяльність двох інтернет-крамниць з продажу наркотиків. 41-річна харків’янка виконувала функції адміністратора сайтів, приймаючи закази від клієнтів. Її 31-річний подільник зберігав вдома психотропні речовини та фасував їх для подальшого збуту оптовими партіями.

Поліцейські провели ряд обшуків за місцями мешкання фігурантів у Харкові та Чугуєві Харківської області. У жінки поліцейські вилучили 9 мобільних телефонів та техніку, яку зловмисниця використовувала у злочинній діяльності: ноутбук та системний блок персонального комп’ютера.

У співучасника злочину вилучили мобільний телефон, ноутбук, ваги з нашаруванням білої порошкоподібної речовини, зіп-пакети для фасування та зіп-пакети із залишками психотропної речовини PVP, насіння елітних сортів канабіса.

Техніку та мобільні телефони зараз вивчають спеціалісти для встановлення всього ланцюга злочинної діяльності фігурантів та інших осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків. Вилучені психотропні речовини направлені на експертне дослідження.

Слідчі проводять досудове розслідування за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відповідно до санкції статті за вчинення даного злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Зараз поліцейські здійснюють заходи щодо встановлення наркозалежних осіб, які придбали наркотичні засоби через вказані Інтернет-ресурси. Їх роботу повністю припинено.

Відділ комунікації поліції Харківської області