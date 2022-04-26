Прикордонники викрили чергову схему з незаконного переправлення призовників

Наш краянин укладав з чоловіками фіктивні договори про працевлаштування в транспортну фірму. Відомості про так званих водіїв незаконно вносили до системи «Шлях», в якій здійснюється реєстрація дозволів на виконання міжнародних перевезень в умовах воєнного стану. За таку «послугу» чоловік брав 5 500 доларів.

Прикордонники затримали зловмисника під час спроби вивезти до країн ЄС громадянина України, який за легендою мав «слідувати водієм для перевезення гуманітарної допомоги».

Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 70 тис грн.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 9 років позбавлення волі. Наразі встановлюють всіх причетних осіб. Слідчі дії тривають.

Державна прикордонна служба України