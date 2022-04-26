Прикордонники викрили чергову схему з незаконного переправлення призовників

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Наш краянин укладав з чоловіками фіктивні договори про працевлаштування в транспортну фірму. Відомості про так званих водіїв незаконно вносили до системи «Шлях», в якій здійснюється реєстрація дозволів на виконання міжнародних перевезень в умовах воєнного стану. За таку «послугу» чоловік брав 5 500 доларів.

Прикордонники затримали зловмисника під час спроби вивезти до країн ЄС громадянина України, який за легендою мав «слідувати водієм для перевезення гуманітарної допомоги».

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Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 70 тис грн.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 9 років позбавлення волі. Наразі встановлюють всіх причетних осіб. Слідчі дії тривають.

Державна прикордонна служба України

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