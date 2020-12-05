Затримано підозрюваних у вбивстві столичного музиканта

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури N 6 слідчими Печерського управління поліції ГУ НП в м Києві, оперативниками управління карного розшуку Печерского УП та Управління стратегічних розслідувань ГУ НП в Київській області затримано двох осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів.

Згідно з матеріалами слідства, двоє чоловіків 1985 та 1989 р.н. з метою заволодіння майном 65-річного самотнього киянина, а саме його грошовими коштами, двома квартирами та іншими матеріальними цінностями, розробили злочинний план його вбивства.

Так, 22.11.2020 зловмисники, перебуваючи у квартирі потерпілого у будинку по вул. І. Мазепи, де він давав уроки музики, нанесли йому тілесні ушкодження, після чого удушили.

Вчинивши вбивство, підозрювані заволоділи правовстановлюючими документами на квартири, які належать потерпілому. Надалі, з метою приховування слідів злочину, обмотали тіло вбитого чоловіка поліетиленовими пакетами, ковдрою, картоном та іншими речами, та вивезли до одного з гаражних кооперативів у Київській області. Там, у підвальному приміщенні, нападники мали намір сховати тіло, заливши бетоном.

За результатами проведених розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити зловмисників та затримати їх. Наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального праворушення, передбаченого п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України. До суду скеровано клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. Встановлюються можливі спільники підозрюваних.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Київська міська прокуратура