Судитимуть працівників «Укроборонпрому», які закуповували неналежні комплектуючі для техніки

Детективи Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт щодо 8 осіб, двох підприємців та шести працівників одного з заводів Державного концерну «Укроборонпром», які вже під час повномасштабної збройної агресії російської федерації розтратили понад 5,4 млн грн бюджетних коштів.

Для забезпечення відшкодування завданої шкоди арештовано майно фігурантів провадження вартістю близько 40 млн грн.

У березні 2022 року посадові особи державного підприємства, залучивши фізичних осіб – підприємців закупили комплектуючі до військової техніки, які не відповідали умовам договору. Деталі були передані одній з військових частин Збройних Сил України для виконання бойових завдань. Але виявилося, що використовувати їх неможливо – продукція була не тієї категорії та якості.

Як повідомлялося раніше, детективи БЕБ повідомили про підозру шістьом службовим особам держпідприємства у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України (службове підроблення та розтрата майна). Двом фізичним особам – підприємцям наразі повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України (підроблення чи використання підроблених документів і розтрати майна).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводу співробітників відділу контррозвідки УСБУ у Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Бюро економічної безпеки України