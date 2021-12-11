Столичний дільничний затримав «мінера» автовокзалу

Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зателефонував на «гарячу» лінію одного із кол-центрів і повідомив про замінування будівлі. Поліцейські швидко встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. За свій вчинок фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшла інформація, що невідомий замінував один із автовокзалів у Голосіївському районі. Для перевірки цієї інформації за вказаною адресою черговий направив слідчо-оперативну групу, спеціалістів вибухотехнічної служби, кінолога зі службовою собакою та інші профільні підрозділи.

За словами старшої слідчої Голосіївського управління поліції Лілії Бабкової, правоохоронці провели необхідні дії для перевірки приміщення щодо виявлення небезпечних предметів, евакуювали близько 200 осіб та встановили, що інформація про мінування не знайшла свого підтвердження:

«Дільничний офіцер поліції Максим Кравчук негайно розпочав встановлювати особу зловмисника, який зробив хибне повідомлення, та протягом години встановив місцезнаходження фігуранта. Виявилося, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зателефонував на «гарячу» лінію одного із кол-центрів і повідомив про замінування автовокзалу. Співробітники установи негайно передали інформацію нам. Ми затримали раніше не судимого 31-річного місцевого мешканця у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, свій вчинок чоловік пояснити не зміг».

Слідчі Голосіївського управління поліції за погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Наразі поліцейські готують клопотання до суду про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

Чоловіку загрожує від двох до шести років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва