Збували наркотики та психотропні речовини через «закладки» – у Києві затримано трьох фігурантів

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м. Києва затримано та повідомлено про підозру двом 19-річним студенткам одного з вишів Києва та чоловіку у незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Під час патрулювання території Святошинського району м. Києва правоохоронці спочатку затримали двох студенток, які розкладали «закладки».

Під час затримання у них вилучили 55 пакетиків з психотропною речовиною. За розміщення однієї закладки дівчати мали отримати оплату в сумі 100-150 грн.

У подальшому у цьому ж районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який вже встиг розмістити 14 схованок. При собі він мав ще 13 згортків з наркотиками.

У ході обшуку за місцем проживання затриманого вилучили ще 45 пакетиків з речовинами рослинного походження, ваги та пакувальні пакетики.

Всім затриманим наразі обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Святошинського УП ГУНП у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури