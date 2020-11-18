На Донетчине психически больной мужчина зарезал трехлетнюю дочь
О трагедии полицию сообщила мать девочки, которой в это время дома не было.
В Донецкой области задержан мужчина, который зарезал ножом свою 3-летнюю дочь.
Как сообщает в Facebook Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры сегодня 40-летний житель Курахово, который, по предварительным данным, имеет психические расстройства, находясь в собственной квартире наедине с ребенком, нанес ей несколько ножевых ранений в область горла и брюшной полости. От полученных травм ребенок скончался на месте.
О трагедии полиции сообщила мать жертвы, которой в это время дома не было.
Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины.
Начато досудебное расследование по факту умышленного убийства отцом малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. // УНИАНTweet