Польські прикордонники затримали українця, якого 15 років розшукував Інтерпол

Громадянині України затримали під час перетину кордону у Корчовій, коли він намагався виїхати з Польщі.

Його підозрюють у розповсюдженні наркотиків.

Як повідомляє Yavp.pl, під час перевірки даних 54-річного українця в міжнародних базах поліції, прикордонники з’ясували, що він перебуває у розшуку Інтерполу за “червоною” нотою на прохання перуанської влади. Там чоловіка звинувачують у розповсюдженні психотропних речовин з Перу в Європу.

Однак спіймати українця не могли протягом 15 років. Тепер чоловіка чекає суд. Йому загрожує до 15 років в’язниці. // Діло