У Києві жінка за допомогою евакуатора викрала Mercedes

До столичної поліції звернувся мешканець Голосіївського району, який повідомив, що на вулиці Михайла Ломоносова у нього викрали автомобіль. На виклик черговий направив слідчо-оперативну групу.

Проведення розшукових дій автомобіля ускладнювалося тим, що заявник не міг сказати, коли востаннє бачив свій припаркований автомобіль:

«Виявилося, що «Мерседес» має несправності, тому власник ним не користувався. Ми опрацювали відео з камер спостереження «Безпечне місто» та виявили, що за допомогою евакуатора автомобіль викрали кілька днів тому».

Правоохоронці встановили напрямок руху автівки та особу зловмисниці. Завдяки оперативним заходам поліцейські розшукали дівчину та транспортний засіб, який вона встигла перевезти на Київщину

Зловмисницею виявилася раніше не судима 39-річна киянка. Жінка викликала евакуаційну службу, ввела в оману працівника, що нібито «Мерседес» належить їй, та назвала адресу, куди відвезти несправне авто», — додала майор поліції.

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину.

За скоєне їй загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін. // Вартові еспресо