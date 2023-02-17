Ліквідовано масштабну схему підпільного виробництва і контрабанди тютюнових виробів до Євросоюзу

Служба безпеки спільно з БЕБ заблокувала схему підпільного виробництва контрафактної підакцизної продукції у промислових обсягах.

Зловмисники щодоби виготовляли до 1 млн цигарок під псевдомарками відомих іноземних брендів.

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Загальна вартість вилученого товару становить понад 70 млн грн.

Незаконну діяльність організувало міжрегіональне злочинне угруповання, яке діяло на території Миколаївської та Закарпатської областей.

Саме там вони налагодили 3 виробничі лінії з нелегального виготовлення оптових партій тютюнових виробів.

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Для маскування злочинної діяльності ділки облаштували підпільні цехи на базі покинутих складських приміщень у віддаленій сільській місцевості.

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Там же встановили поліграфічне обладнання для нанесення фальшивих «торгових знаків».

За даними слідства, сировину для виробництва цигарок закуповували у місцевих фермерів і для конспірації завозили її у мішках з-під комбікорму для тварин.

Готову продукцію збували до різних регіонів України, а також планували контрабандою переправляти до Євросоюзу.

Перевезення товару до зарубіжних країн хотіли робити за підробленими товарно-транспортними накладними.

Під час обшуків за адресами розташування «виробничих потужностей» правоохоронці виявили:

  • технологічні цехи та обладнання;
  • велику кількість сировини;
  • поліграфічну продукцію з нанесеними торговими знаками європейських брендів;
  • підготовлений до продажу товар.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності організаторів нелегального бізнесу. Кримінальне провадження відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 28 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, вчинене групою осіб за попередньою змовою);
  • ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)).

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ спільно з БЕБ та Держприкордонслужбою за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України

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