Ліквідовано масштабну схему підпільного виробництва і контрабанди тютюнових виробів до Євросоюзу

Служба безпеки спільно з БЕБ заблокувала схему підпільного виробництва контрафактної підакцизної продукції у промислових обсягах.

Зловмисники щодоби виготовляли до 1 млн цигарок під псевдомарками відомих іноземних брендів.

Загальна вартість вилученого товару становить понад 70 млн грн.

Незаконну діяльність організувало міжрегіональне злочинне угруповання, яке діяло на території Миколаївської та Закарпатської областей.

Саме там вони налагодили 3 виробничі лінії з нелегального виготовлення оптових партій тютюнових виробів.

Для маскування злочинної діяльності ділки облаштували підпільні цехи на базі покинутих складських приміщень у віддаленій сільській місцевості.

Там же встановили поліграфічне обладнання для нанесення фальшивих «торгових знаків».

За даними слідства, сировину для виробництва цигарок закуповували у місцевих фермерів і для конспірації завозили її у мішках з-під комбікорму для тварин.

Готову продукцію збували до різних регіонів України, а також планували контрабандою переправляти до Євросоюзу.

Перевезення товару до зарубіжних країн хотіли робити за підробленими товарно-транспортними накладними.

Під час обшуків за адресами розташування «виробничих потужностей» правоохоронці виявили:

технологічні цехи та обладнання;

велику кількість сировини;

поліграфічну продукцію з нанесеними торговими знаками європейських брендів;

підготовлений до продажу товар.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності організаторів нелегального бізнесу. Кримінальне провадження відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 28 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, вчинене групою осіб за попередньою змовою);

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)).

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ спільно з БЕБ та Держприкордонслужбою за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України