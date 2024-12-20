Захистіть себе у кіберпросторі разом із проєктом «Кібербезпека UA»

Сучасний кіберпростір — це середовище, де взаємодіють користувачі, цифрові пристрої та інформаційні системи. Щодня у світі зростає кількість кіберзагроз, які можуть зачепити кожного з нас.

У 2024 році міжнародні аналітичні центри зафіксували суттєве зростання фішингових атак та кібершахрайств, спрямованих на крадіжку особистих даних та грошей громадян. Зокрема, за даними IBM X-Force, кількість кібератак із використанням викрадених або скомпрометованих облікових даних зросла на 71% порівняно з попереднім роком. Крім того, 32% кіберінцидентів були пов’язані з крадіжкою та витоком даних, що свідчить про зростаючу тенденцію зловмисників до викрадення та продажу інформації замість її шифрування з метою вимагання викупу.

В Україні питання кібербезпеки також є актуальним. З початку року працівники сервісної служби Департаменту кіберполіції Національної поліції України опрацювали тисячі звернень щодо шахрайств та кіберзлочинів. Громадяни зверталися за консультаціями стосовно кібергігієни, допомоги у користуванні онлайн-сервісами та отримували інформацію щодо статусу своїх електронних звернень.

Проблема кібербезпеки особливо актуальна в умовах війни, коли ворожі хакерські групи здійснюють кібератаки не лише на державні установи, а й на звичайних користувачів. У такій ситуації важливо знати, як захисти себе та своїх близьких у цифровому просторі.

З огляду на ці загрози, в рамках проєкту «Кібербезпека UA» пропонуємо переглянути серію пізнавальних відео, що допоможуть користувачам інтернету захистити себе у кіберпросторі:

• Що таке кіберпростір і з чого він складається?

Відкрийте для себе основи кіберпростору та дізнайтеся, як не стати жертвою кібербулінгу та безпечно користуватися месенджерами.

• Фінансові шахрайства у кіберпросторі.

Дізнайтеся про поширені схеми обману та навчіться розпізнавати їх завчасно.

• Що таке соціальна інженерія та як вона працює?

Дізнайтеся про методи маніпуляцій, які шахраї використовують для доступу до ваших даних.

• Як захистити свої персональні дані та не стати жертвою кіберзлочинців?

Дізнайтеся базові поради щодо безпеки у мережі та захисту особистої інформації.

• Сильні паролі — ваша перша лінія оборони!

Навчіться створювати надійні паролі, захищати свої акаунти та взаємодіяти з інтернет-середовищем без ризиків.

• Будьте обачними у соцмережах та месенджерах!

Усвідомлене користування соцплатформами допоможе уникнути небезпек та убезпечити ваші акаунти.

• Захистіть свою електронну пошту від шахраїв!

Дізнайтеся, як уникнути пасток у пошті та не стати жертвою фішингових атак. Вивчіть найпоширеніші схеми кіберзлочинів та отримайте практичні поради від експертів.

• Кіберзлочинці: хто вони та як уникнути їхнього впливу?

Зрозумійте, як виявити та захистити себе від кіберзловмисників, які діють у мережі, розпізнайте небезпеки та дізнайтеся, як зловмисники використовують штучний інтелект для атак.

• Інтернет-виклики воєнного часу: як протистояти?

З’ясуйте, як інформаційна війна впливає на суспільство та дізнайтеся, як уникнути кібератак і убезпечити себе від онлайн-зловмисників.

Не зволікайте — перегляньте освітні відео та зробіть свій перший крок до захисту у кіберпросторі вже сьогодні.

Департамент кіберполіції Національної поліції України