Закарпатські поліцейські встановили організатора та виконавця незаконної переправи нелегалів закордон

Нещодавно на Тячівщині у закинутій будівлі правоохоронці виявили групу нелегальних мігрантів. Поліцейські з’ясували, що восьмеро вихідців з Афганістану прибули на територію Закарпаття з міста Київ.

Організатори наказали мігрантам сховатися у приміщенні колишньої школи у селищі Нижня Апша та очікувати на майбутні вказівки. Однак довести справу до кінця фігурантам завадили працівники поліції. Після виявлення нелегалів поліцейські спільно з прикордонниками розпочали заходи для встановлення безпосередніх організаторів та виконавців переправи.

З’ясувалося, що до незаконної схеми причетні двоє жителів Тячівського району, віком 33 і 34 роки. Чоловіки за грошову винагороду обіцяли громадянам Афганістану безперешкодний перетин кордону в обхід пунктів пропуску.

За місцем їх проживання поліцейські провели санкціоновані судом обшуки, у ході яких вилучили докази причетності зловмисників до злочину.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Поліція Закарпатської області