Закарпатські поліцейські за «гарячими слідами» розкрили вбивство жителя Рахівщини

Співробітники поліції Рахова затримали жителя селища Великий Бичків за підозрою у вбивстві товариша. За фактом злочину слідчі відкрили кримінальне провадження

Сьогодні о 10.17 до поліції надійшло повідомлення від працівника АЗС в селищі Великий Бичків, що до нього підійшов невідомий і розповів про виявлення неподалік чоловіка без ознак життя. Після цього чоловік зник у невідомому напрямку.

Поліцейські разом з медиками оперативно прибули на місце події. Останні констатували смерть чоловіка. Експерти під час огляду виявили на тілі 39-річного загиблого сліди насилля, а саме численні побої, які імовірно і стали причиною смерті.

Оперативники одразу розпочали роботу для встановлення та затримання причетного до вбивства. В результаті, за лічені години поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився вже раніше судимий товариш загиблого, з яким вони напередодні разом розпивали алкогольні напої. Попередньо відомо, що між чоловіками виник конфлікт, який переріс в бійку. Підозрюваний схопив дерев’яну палку та наніс смертельні удари потерпілому.

Також відомо, що підозрюваний і є тим самим чоловіком, який повідомив заявнику про виявлення тіла.

Наразі 41-річного фігуранта затримано та буде поміщено до ізолятора тимчасового тримання. З місця події вилучено речові докази, які досліджуватиме експерт.

За фактом умисного вбивства слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

За скоєне затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області