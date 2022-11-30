Закарпатський хакер незаконно отримував доступ до платіжних систем та облікових записів громадян

Співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Закарпатській області під час моніторингу мережі виявили на одному із форумів посилання на завантаження шкідливого контенту. При перевірці виявилося, що за допомогою даного програмного забезпечення зловмисник може отримувати доступ до чужих облікових записів, електронних скриньок та загалом використовувати у шкідливих цілях чужі комп’ютери.

Поліцейські встановили особу, яка могла бути причетною до цієї незаконної діяльності. Ним виявився 31-річний мешканець Хустського району.

Під час оперативної роботи також було встановлено, що фігурант викрадав у людей фінансову інформацію: доступ до платіжних систем, електронних грошей, номерів рахунків. Крім цього, зловмисник привласнював собі облікові записи у соцмережах, які використовував для подальшого розповсюдження свого шкідливого програмного забезпеченя.

Всю цю незаконну діяльність співробітники поліції припинили. Слідчі вже повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 Кримінального кодексу України, тобто створення з метою використання, розповсюдження чи збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження чи збут. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області