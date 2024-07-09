Закупили не ту сіль, переплативши 5,5 млн. – повідомлено про підозру підряднику

Подільською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру керівнику підрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що в грудні 2022 року між КП «ШЕУ Подільського району» та підрядною організацією укладено договір про закупівлю кам’яної солі на загальну суму близько 11 млн гривень.

Проте, відповідно до проведеного дослідження, вилучені у ході слідства зразки кам’яної солі, яка поставлена за вказаним договором, не відповідають вимогам, зазначеним у ДСТУ.

Як наслідок, КП придбало сіль нижчої якості, яка коштує дешевше, заплативши за неї як за товар, що відповідає ДСТУ. Таким чином збитки територіальній громаді міста Києва становлять більше 5,5 млн. грн.

Раніше повідомлено про підозру начальнику дільниці по утриманню шляхів КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» за ч. 2 ст. 367 КК України.

Київська міська прокуратура