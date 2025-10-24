Залишив бюджет без ₴2,35 млн – на Львівщині повідомили про підозру керівнику держпідприємства

Встановлено, що протягом 2021-2022 років керівник Західно-Українського підрозділу одного з Державних підприємств всупереч законодавству України та без будь-якого погодження з Фондом державного майна України чи його структурних підрозділів, уклав з іншими підприємствами Договори про надання послуг відповідального зберігання (фактично – оренди складських приміщень підпорядкованого йому підприємства).

При цьому з коштів, які надійшли на рахунок Державного підприємства за виконання послуг з відповідального зберігання, не було здійснено жодних відрахувань до державного бюджету. Таким чином регіональні відділення Фонду державного майна України недоотримали коштів на загальну суму більше 2,35 мільйонів гривень. Натомість, ці гроші підозрюваний використав у господарській діяльності підпорядкованого йому підприємства.

Фігуранта викрили слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1, ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудове розслідування триває.

