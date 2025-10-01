Замах на умисне вбивство двох чоловіків – повідомлено про підозру їх односельцю

За процесуального керівництва Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому жителю у закінченому замаху на умисне вбивство двох осіб, учиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України).

З’ясовано, що між 42-річним чоловіком та двома його знайомими чоловіками були давні неприязні стосунки. Перебуваючи у помешканні одного з потерпілих, між ними виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Отримавши тілесне ушкодження та, перебуваючи у стані образи, зловмисник вирішив позбавити життя своїх кривдників. Він дістав гранату та кинув її у кімнату.

Внаслідок вибуху двоє чоловіків отримали численні осколкові поранення та були госпіталізовані.

Наразі до суду готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділенням відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

За вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури