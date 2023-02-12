На Київщині зловмисник напав на жінку, погрожував розправою, ходив містом із рюкзаком, набитим зброєю (фото, відео)

Хуліган погрожував боєприпасом 28-річній продавчині магазину, а потім наніс удар по обличчю та втік.

«Поліцейські встановили негідника та затримали на одній із вулиць міста разом із цілим рюкзаком «сюрпризів». 9 гранат, пістолет, 2 автомати – саме так нападник і розгулював містом», — повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Правоохоронці помістили 46-річного правопорушника до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом незаконного поводження зі зброєю, вибуховими предметами та хуліганства слідчі, повідомили про підозру фігуранту [ ч.1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 ККУ]. Йому загрожує до 7 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Київської області