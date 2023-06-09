Метадон, канабіс і димедрол наркоділок ховав у яблуках і картоплі, щоб перекинути у виправну колонію

За публічного обвинувачення прокурорів Коростенської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту сильнодіючих лікарських та особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, у незаконному збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі та в незаконному носінні і зберіганні бойових припасів (ч. 2 ст. 307, ч. ч. 1, 3 ст. 321, ч. 1 ст. 263 КК України).

Його засуджено до 6 років і 3 місяців позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що злочини скоїв раніше судимий за подібні кримінальні правопорушення 25-річний житель міста Коростеня.

Аби замаскувати заборонені речовини і засоби, він вдавався до специфічних хитрощів. Зокрема, канабіс і метадон розфасовував у пакунки та ховав у яблука, димедрол – у картоплю. Нафаршировані небезпечними наркотичними і сильнодіючими лікарськими засобами фрукти та овочі перекидав через огорожу місцевої виправної колонії. Так вчиняв протягом серпня 2021 – січня 2022 років.

Однак «товар» до ув’язнених так і не потрапляв: його відразу виявляли правоохоронці. А через місяць, під час чергової спроби перекинути 11 згортків з метадоном та канабісом, прикріплених до камінця, викрили й самого постачальника.

Загалом на його «наркорахунку» – неодноразові спроби перекинути на територію установи виконання покарань понад 40 згортків із «товаром».

Крім цього, в обвинуваченого було вилучено майже чотири десятки бойових набоїв, які він нібито випадково знайшов.

Наразі вирок не набув чинності, тривають строки апеляційного оскарження.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури