Замах на вбивство, розбій та викрадення авто – у Бердичеві повідомлено про підозру 19-річному молодику

За процесуального керівництва Бердичівської окружної прокуратури, особі повідомлено про підозру у скоєнні замаху на вбивство з корисливих мотивів, розбою, вчиненого в умовах воєнного стану, а також незаконного заволодіння транспортним засобом, поєднане із насильством, небезпечним для життя і здоров’я потерпілого ( ч. 2 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України).

Слідством установлено, що особливо тяжкі злочини 11.05.2022 скоїв 19-річний бердичівлянин. Об’єктом нападу він обрав 59-річного жителя одного із сіл Бердичівського району. Зловмисник близько другої години ночі, вибивши шибку у вікні, проникнув до будинку та завдав господарю численних ударів по голові і тулубу, від яких чоловік знепритомнів. Тоді підозрюваний заволодів майном та автомобілем потерпілого і втік.

Уранці до потерпілого зателефонував приятель, а коли той не відповів на дзвінок, повідомив сусідів, які викликали поліцію.

Завдяки проведеним першочерговим слідчим діям вже наступного ранку злочин розкрили, підозрюваного затримали у порядку ст. 208 КПК України. Викрадений автомобіль, на якому, за попередньою інформацією, парубок катався з дівчатами, знайшли неподалік сусіднього села у лісопосадці.

Під час обшуку у помешканні затриманого виявили викрадені речі, серед яких були документи потерпілого – посвідчення водія та технічний паспорт. Проведеною експертизою у крові підозрюваного виявлено наркотичну речовину.

Наразі до суду заявлено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

З огляду на скоєння особливо тяжкого злочину, прокурори наполягатимуть на застосуванні особі тримання під вартою без права внесення грошової застави.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Бердичівської окружної прокуратури, проводить Бердичівське райуправління поліції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури