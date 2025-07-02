Замах на вбивство двох людей: поліція Кривого Рогу затримала підозрюваного

З ножовими пораненнями чоловіків віком 42 та 58 років госпіталізували до міської лікарні.

28 червня о 21.30 від медичних працівників надійшло повідомлення про госпіталізацію потерпілих. Правоохоронці відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції встановили, що під час конфлікту нападник взяв до рук ножа та вдарив ним своїх знайомих.

37-річного фігуранта, який раніше вже мав проблеми із законом, затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції