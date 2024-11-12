Замість хімчистки салону викрав авто і розбив його

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру 27-річному уродженцю Херсона за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 2 ст. 289 КК України).

Наразі за клопотанням сторони обвинувачення чоловік знаходиться під вартою.

За даними слідства, у Брюховичах чоловік викрав автомобіль «Volkswagen Touareg». Попередньо, власник авто залишив його для проведення хімчистки салону. Проте один з робітників, який мав проводити обслуговування авто, викрав транспорт.

У подальшому на цьому авто поїхав до Львова, де вчинив ДТП у центральній частині міста та втік з місця події, аби не бути затриманим працівниками патрульної поліції.

Однак завдяки злагодженим діям правоохоронців підозрюваного затримали.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Нацполіції області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівскьої обласної прокуратури