Замість одержання соцвиплат, чоловік вддав шахраям 55 тисяч гривень

На Прикарпатті активізувалися онлайн – шахраї, що виманюють дані банківських карток громадян. Аферисти обіцяють «компенсації» та «фінансову допомогу» – наприклад, нібито від ООН, Європейського суду з прав людини, Червоного Хреста тощо. Напередодні вони ошукали 50-річного чоловіка. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

14 лютого до правоохоронців звернувся 50- річний чоловік, який тимчасово проживає на Прикарпатті, та повідомив, що його ошукали шахраї. В ході розмови з потерпілим, поліцейські з’ясували, напередодні в соціальній мережі чоловік натрапив на оголошення про виплату соціальної допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Заявник зайшов на невідомий сайт з логотипом «єДопомога», а для реєстрації надав реквізити своїх банківських карток. Невдовзі з його рахунків шахраї зняли понад 55 тисяч гривень.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Триває слідство.

Поліція Прикарпаття наголошує, з кожним днем з’являються нові види шахрайств в інтернеті. Для того, щоб не втрапити у пастки аферистів, варто дотримуватись таких рекомендацій:

– отримуйте інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел — сайтів міністерств, відомств тощо;

– не вказуйте власні персональні дані на неперевірених сайтах;

– нікому не повідомляйте термін дії банківської карти та CVV-код;

– перевіряйте гіперпосилання та наповнення сайту на відповідність офіційним даним компаній;

Повідомляйте у кіберполіцію (0800 50 51 70) та правоохоронні органи (102) про будь-які спроби шахрайства!

Сектор комунікації поліції Прикарпаття