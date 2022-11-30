«Замовив» вбивство знайомої – на Хмельниччині засуджено жителя Буковини

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 51-річного мешканця Чернівецької області у готуванні умисного вбивства на замовлення (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Позбавити життя свою знайому чоловіку прийшло на думку через тривалі неприязні відносини.

Реалізувати задумане вирішив руками «кілера», якого підшукав у м. Кам’янці-Подільському.

На щастя про такі оборудки стало відомо працівникам управління СБУ в Хмельницькій області, які провели імітацію зникнення, а потім і самого вбивства потерпілої.

Після передачі замовником частини винагороди у сумі 1700 доларів США «виконавцю» злочину, «замовника» було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у м. Кам’янці-Подільському.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури