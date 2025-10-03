Заочний вирок отримав псевдоочільник окупаційного «представництва Херсонщини при уряді рф»
За матеріалами Служби безпеки заочний тюремний строк отримав мешканець Одеси Володимир Боделан, який у 2022 році приєднався до окупантів та обійняв псевдопосаду «керівника постійного представництва Херсонської області при уряді рф».
У цьому «статусі» фігурант виконував завдання кремля, спрямовані на примусову інтеграцію регіону до складу рф, а також просував інтереси окупаційної адміністрації у владних структурах держави-агресора.
Крім того, зловмисник займався активною інформаційно-пропагандистською діяльність, чим сприяв ворогу в утвердженні окупаційної влади на території Херсонщини.
За матеріалами слідчих СБУ суд заочно визнав Боделана винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття посад у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території).
Його заочно засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, у державних та комунальних підприємствах, установах та організаціях, що надають публічні послуги строком на 15 років.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СБУ в Херсонській області, оперативний супровід – СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.
Управління СБ України в Одеській області