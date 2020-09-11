Запорізька поліція виявила розповсюджувача відео з дитячим порно

В ході санкціонованого обшуку співробітники поліції вилучили у місцевого мешканця ноутбуки, на яких зберігалося порнографічне відео, в тому числі за участю дітей. Встановлено, що чоловік його розповсюджував за грошову винагороду.

10 вересня за сприянням Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми співробітники запорізького управління спільно зі слідчим Заводського відділення поліції, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури на підставі ухвали Заводського районного суду Запоріжжя в рамках відкритого кримінального провадженні за ознаками ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів що містить дитячу порнографію) Кримінального кодексу України провели санкціонований обшук.

З квартири 46-річного місцевого мешканця поліцейські вилучили два ноутбуки, на яких зберігалася інформація порнографічного характеру, в тому числі дитяча. За попередніми даними слідства, фігурант займався розповсюдженням цієї продукції протягом року.

Вилучену техніку направили на проведення відповідних експертиз. Після надходження висновків експертів буде прийняте рішення щодо оголошення чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів що містить дитячу порнографію) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Відділ комунікації поліції Запоріжжя