запорізькі поліцейські провели заходи щодо примусового видворення громадянина рф, який понад 11 років незаконно перебував на території україни

Викрили іноземця співробітники відділення поліції № 2 Запорізького райуправління під час реагування на виклик про домашнє насильство. Працівники міграційної поліції доставили нелегала до Миколаївського ПТПІ. Після проведення ідентифікації його особи та виготовлення документів порушника міграційного законодавства буде повернуто до країни походження.

24 квітня на спецлінію «102» за допомогою звернулась мешканка Вільнянського району. Вона повідомила про агресію та загрозу насильства від цивільного чоловіка.

На місці події співробітники ГРПП територіального підрозділу поліції встановили, що 29-річний чоловік під час конфлікту зі своєю співмешканкою вчиняв відносно неї фізичне та психологічне насильство, що виражалось у словесних образах нецензурними словами, штовханині та погрозах фізичною розправою.

Під час складання адміністративних матеріалів за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування), правоохоронці встановили, що порушник – громадянин рф, який перебуває на території України незаконно.

Як з’ясувалось, чоловік в’їхав на територію нашої країни у неповнолітньому віці. По досягненню 20-річного віку за вимогами країни походження мав здійснити обмін свого паспорта рф. Іноземець проігнорував цю вимогу і до консульства рф не звертався, а у жовтні 2011 року у нього закінчився дозволений строк перебування в Україні. З цього часу він перейшов на нелегальне становище та ухиляється від повернення до росії.

Працівники УДМС України в Запорізькій області склали на чоловіка протокол про адміністративне правопорушення за ст. 203 КУпАП (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні) та прийняли рішення про його примусове видворення за межі України.

25 квітня, на виконання рішення Заводського районного суду міста Запоріжжя працівники Управління міграційної поліції ГУНП в Запорізькій області разом із інспекторами УДМС в Запорізькій області доставили порушника міграційного законодавства до Миколаївського ПТПІ.

Профілактичні заходи тривають. Нагадуємо, що повідомити про ймовірні порушення міграційного законодавства можна повідомити за телефоном «102» або звернувшись до будь-якого територіального підрозділу поліції Запорізької області.

Відділ комунікації поліції Запорізької області