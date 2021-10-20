Запорізькі поліцейські встановили місце знаходження «кримінального» іноземця

Співробітники Управління міграційної поліції ГУНП в Запорізькій області спільно з працівниками Управління Державної міграційної служби України, на підставі ухвали Комунарського районного суду міста Запоріжжя, провели заходи з видворення громадянина Республіки Грузія, який переховувався від правоохоронних органів та незаконно перебував на території України.

16 вересня 2020 року Жовтневим районним судом міста Запоріжжя громадянина Грузії, 1993 року народження, за скоєння майнового злочину, було засуджено до 1 року обмеження волі. Разом з тим, на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на один рік.

На момент закінчення випробувального терміну «кримінального» іноземця, згідно рішення Комунарського районного суду міста Запоріжжя, він підлягав затриманню та поміщенню до пункту тимчасового перебування іноземців з подальшим видворенням з території країни.

Проте, громадянин Грузії, намагаючись уникнути виконання вказаного рішення суду, після закінчення строків відбування свого покарання, переховувався від правоохоронців.

19 жовтня працівники управління міграційної поліції, спільно з міграційною службою, провівши комплекс оперативно-пошукових заходів, встановили місце знаходження іноземця. Того ж дня, його було доставлено до Комунарського РВ УДМС України міста Запоріжжя та притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В подальшому, на виконання ухвали суду, вказаного громадянина правоохоронці супроводили до Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, для подальшого видворення до країни походження.

Заходи щодо недопущення порушення міграційного законодавства іноземцями тривають.

Нагадаємо: У Запоріжжі поліцейські викрили порушників міграційного законодавства.

Відділ комунікації поліції Запорізької області