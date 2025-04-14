Запорізькі поліцейські затримали в Одесі активного учасника злочинної групи

Аби уникнути правосуддя за вчинення низки особливо тяжких злочинів запоріжець переховувався від органів досудового розслідування. Чоловіка оголосили у міжнародний розшук. Наразі правоохоронці встановили його місцезнаходження та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчими обласного главку поліції разом із працівниками управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури було припинено протиправну діяльність членів злочинної групи з міжнародними зв’язками. В умовах воєнного стану п’ятеро фігурантів вчиняли розбої та грабували жителів Запоріжжя. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили їм про підозру та обрали запобіжні заходи. Одному із зловмисників – заочно, оскільки він переховувався від органів досудового розслідування.

13 квітня в результаті ретельно спланованих оперативно-розшукових заходів, запорізькі поліцейські затримали розшукуваного 27-річного запоріжця в Одесі.

Намагаючись уникнути відповідальності, він неодноразово змінював місце проживання. Однак завдяки злагодженим діям правоохоронцям вдалося встановити його місцезнаходження та затримати.

На цей час зловмисника поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Невдовзі суд прийматиме рішення щодо обрання йому запобіжного заходу.

Запорізькі поліцейські й надалі працюють на випередження, викриваючи та знешкоджуючи осіб, які становлять загрозу безпеці держави та її громадян.

Відділ комунікації поліції в Запорізькій області