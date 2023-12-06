«Заробітки» онлайн коштували тернополянину майже 120 тисяч гривень

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У гонитві за легкими грошима житель обласного центру бездумно поповнював чужі картки та рахунки. Коли ж сума «вкладів» перевалила за понад 100 тисяч гривень, зрозумів, що потрапив у шахрайську пастку. Із заявою звернувся до поліцейських.

Зі слів заявника, оголошення про онлайн-заробіток йому прийшло на месенджер. Вирішив спробувати. Заохочення додали перші «легкі» гроші, а далі азарт затьмарив розум. Невідомі вимагали все нових і нових вкладень, обіцяючи виплатити з великими відсотками, а тернополянин вівся на це.

заробітки онлай коштували тернополянину майже 120 тисяч гривень

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження, передбачене статтею 190 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Співробітники поліції застерігають громадян не вестися на пропозиції роботи з надприбутком, а тим паче, якщо за таку роботу, ще й треба заплатити. Бутьте певні, це працюють шахраї.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області

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