«Заробітки» онлайн коштували тернополянину майже 120 тисяч гривень

У гонитві за легкими грошима житель обласного центру бездумно поповнював чужі картки та рахунки. Коли ж сума «вкладів» перевалила за понад 100 тисяч гривень, зрозумів, що потрапив у шахрайську пастку. Із заявою звернувся до поліцейських.

Зі слів заявника, оголошення про онлайн-заробіток йому прийшло на месенджер. Вирішив спробувати. Заохочення додали перші «легкі» гроші, а далі азарт затьмарив розум. Невідомі вимагали все нових і нових вкладень, обіцяючи виплатити з великими відсотками, а тернополянин вівся на це.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження, передбачене статтею 190 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Співробітники поліції застерігають громадян не вестися на пропозиції роботи з надприбутком, а тим паче, якщо за таку роботу, ще й треба заплатити. Бутьте певні, це працюють шахраї.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області