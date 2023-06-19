Заробляли на махінаціях із пальним до ₴30 млн. щомісячно: на Дніпропетровщині викрили злочинне угруповання

До його складу входило 10 осіб – організатори підпільного нафтопереробного заводу, власники автозаправних станцій та комерційних структур. На виробничих потужностях НПЗ фігуранти виготовляли до 500 тонн фальсифікованого пального на місяць. Збували його через мережу АЗС та підприємствам реального сектору економіки. Під час обшуків у ділків вилучили понад 850 тонн нафтопродуктів та обладнання на майже 95 млн грн, а також понад 110 млн грн у різній валюті.

Заблокували масштабне підпільне виробництво пального та канали постачання фальсифікату на ринок оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, слідчі слідчого управління поліції Дніпропетровської області спільно з прокуратурою. У злочинній схемі були задіяні керівники нафтопереробного заводу, автозаправних станцій, комерційних структур, через які «відмивали» гроші та збували фальсифікат.

Для виробництва фальсифікованого пального організатори оборудки використовували потужності одного з нафтопереробних заводів області, які дозволяли отримувати до 500 тонн пального щомісяця. За попередніми даними, сировину для пального ділки викрадали з нафтопроводів та поставляли до нелегального заводу. Надалі, після переробки нафти, для збільшення октанового числа додавали до сировини розчинники невідомого походження, зокрема й ті, які заборонено використовувати у виробництві пального в Європі та Україні, оскільки такі компоненти є небезпечними для життя та здоров’я громадян.

З метою маскування злочинної діяльності керівництво нафтопереробного заводу укладало фіктивні договори з підконтрольними комерційними структурами. Відповідно до угод останнім продавали компоненти палива, хоча фактично їх використовували для виготовлення фальсифікату. Окрім того, щоб приховати реальні прибутки, вносили до фінансової звітності недостовірні дані.

Фальсифіковане пальне збували за підробленими документами під виглядом якісного через мережу АЗС, використовуючи ланцюг підконтрольних товариств як фіктивних постачальників підакцизної продукції. Також реалізовували підприємствам реального сектору економіки, зокрема й державним.

Отримані у злочинний спосіб гроші легалізували через фірми шляхом укладання з ними безтоварних операцій та розподіляли між всіма учасниками оборудки. Підпільний нафтобізнес приносив його організаторам до 30 млн грн прибутку щомісяця, а незаконна «маржа» «бізнесменів» складала 20 грн з одного літра пального.

Правоохоронці провели обшуки на території Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської областей та у м. Рівне, за місцями мешкання фігурантів, в автомобілях, які їм належать, офісах підприємств, НПЗ та автомобільної бази, а також в місцях збуту фальсифікованого пального. Вилучили понад 850 тонн нафтопродуктів та обладнання на майже 95 млн грн, авто фігурантів, а також 40 млн грн, 498 тис. євро та 1,4 млн дол. США. Загальна сума вилученого майна становить майже 200 млн грн.

Окрім того, 10 учасникам організованої злочинної групи було повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 3 ст. 27, ч. 2 та 3 ст. 28, ч. 1 та 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів),

– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом),

– ч. 3 ст. 27, ч. 2 та 3 ст. 28, ч. 2 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї),

– ч. 3 ст. 27, ч. 2 та 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).

На виробничі потужності незаконного НПЗ, АЗС, рахунки комерційних структур, задіяних в оборудках накладено арешт. Окрім цього, вирішується питання про накладення арешту і на вилучений фальсифікат, а також обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Документування протиправної діяльності проводилося спільно з Дніпропетровською обласною прокуратурою, Офісом Генерального прокурора та Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов’язаних з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом, Державної податкової служби України.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України