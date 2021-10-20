За вчинення зґвалтування суд відправив волинянина за ґрати

Прокурори Володимир-Волинської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 28-річним жителем села Смолигів Луцького району зґвалтування(ч.1 ст. 152 КК України).

Молодика визнано винним у тому, що надвечір 28 квітня 2021 року він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, напав на жінку поблизу села Великий Окорськ Володимир-Волинського району та, застосувавши фізичне насильство, зґвалтував.

Невдовзі його затримали, а згодом і взяли під варту.

Локачинський районний суд призначив волинянинові покарання у виді трьох років та восьми місяців позбавлення волі.

Пресслужба обласної прокуратури