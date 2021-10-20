За вчинення зґвалтування суд відправив волинянина за ґрати
Прокурори Володимир-Волинської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 28-річним жителем села Смолигів Луцького району зґвалтування(ч.1 ст. 152 КК України).
Молодика визнано винним у тому, що надвечір 28 квітня 2021 року він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, напав на жінку поблизу села Великий Окорськ Володимир-Волинського району та, застосувавши фізичне насильство, зґвалтував.
Невдовзі його затримали, а згодом і взяли під варту.
Локачинський районний суд призначив волинянинові покарання у виді трьох років та восьми місяців позбавлення волі.
Пресслужба обласної прокуратуриTweet