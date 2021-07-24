Ще одного кримінального «авторитета» примусово повернули до країни походження 

38-річний громадянин іншої країни потрапив під санкції, запроваджені щодо суб’єктів підвищеного злочинного впливу рішенням Ради Національної безпеки та оборони України.

Чоловік, маючи зв’язки у кримінальному середовищі, контролював діяльність етнічних злочинних груп, що «спеціалізувалися» на майнових злочинах, зокрема вимаганнях, на території Одеської та Миколаївської областей.

Аби позбавити «кримінального авторитета» можливості здійснювати злочинний вплив на своїх «підлеглих», оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з працівниками Державної міграційної служби примусово повернули до Молдови.

Крім цього, «авторитету» заборонено в’їжджати на територію України.

Нагадаємо: раніше так званого «смотрящого» за одним із міст Полтавщини — громадянина Російської Федерації — примусово повернули на Батьківщину.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України