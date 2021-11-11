Застілля сусідок у гуртожитку закінчилося смертельним побиттям

У Борисполі алкогольне застілля між сусідками у гуртожитку закінчилося смертю. Між жінками стався конфлікт, у результаті якого одна з них сильно побила опонентку.

Після цього жителька гуртожитку викликала швидку. Медиків переконувала: застала свою знайому ледве живою, коли повернулася додому. Вона була вся вкрита гематомами та не могла нічого розповісти.

– Закрита черепно-мозкова травма, субдуральна гематома. Закрита травма живота, внутрішньочеревна кровотеча – діагностовано розрив печінки. Печінку зашили, провели трепанацію черепа і видалили гематому, – розповів Олександр Щур, керівник Бориспільської лікарні.

Поки 42-річна Тетяна лежала у реанімації, її знайома агресивно намагалися потрапити у палату. Щоб заспокоїти жінку, медикам навіть довелося викликати поліцію.

На четвертий день постраждала померла. Зрештою 32-річна Юна зізналася поліцейським у побитті.

– Між двома жінками, які спільно проживали, під час спільного вживання алкоголю виник конфлікт. Через виникле непорозуміння 32-річна мешканка Одещини почала завдавати удари кулаками та ногами у тулуб та голову потерпілій, – розповіла Олена Кравчук, речниця Бориспільського управління поліції.

Тепер за жорстоке побиття сусідки підозрювана може потрапити до в’язниці.

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