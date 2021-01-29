Заступника керівника ДАБІ у Луганській області судитимуть за одержання хабаря

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно заступника директора Департаменту Державної

архітектурно-будівельної інспекції у Луганській області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець територіального органу ДАБІ, займаючи відповідальне становище, отримав від приватного підприємця 15

тис. грн хабара за успішне оформлення дозвільної документації на будівництво фактично збудованого об’єкта на території Луганської області.

За «винагороду» він обіцяв забезпечити реєстрацію повідомлення про початок виконання робіт та видати декларацію про готовність будівлі до експлуатації.

Правоохоронці затримали особу у вересні 2020 року безпосередньо під час одержання неправомірної вигоди.

З метою конфіскації майна обвинуваченого за вироком суду, як це передбачено санкцією статті, на майно посадової особи, яке оцінено майже в 1 млн грн, накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області, оперативний супровід – Управлінням стратегічних розслідувань у Луганській області ДСР Нацполіції України.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури