Поліція Черкас затримала чоловіка, який пропонував хабарі за «кришування» (фото)

Зловмисник зустрівся із заступником начальника поліції міста Черкаси і пообіцяв щомісячно надавати 20 тисяч гривень за неперешкоджання та сприяння злочинній діяльності – незаконному обігу наркотиків. Поліцейський після такої розмови відразу звернувся до представників внутрішньої безпеки Нацполіції.

«Придбання, зберігання та збут наркотичних засобів на території Черкас, Черкаського району та всієї області групою осіб за цілковитої бездіяльності та лояльності керівництва Черкаського відділу поліції. За це запропонована систематична «винагорода» — йшлося у рапорті заступника начальника вищезазначеного підрозділу поліції – начальника відділу кримінального поліції.

За матеріалами Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Черкаської місцевої прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Зловмисником, який вирішив підкупити посадовця поліції, виявився 38-річний мешканець Черкас, відомий місцевим як організатор наркогрупи.

Чоловіка затримали працівники внутрішньої безпеки та слідчі поліції неподалік адміністративного приміщення черкаської поліції відразу після передачі підполковнику поліції 20 тисяч гривень.

Готується вручення йому підозри. До обрання запобіжного заходу фігурант корупційної оборудки перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. За надання неправомірної вигоди поліцейському черкащанину загрожує до восьми років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України