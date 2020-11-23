Ретрансляція програм мовлення з порушенням авторського права – на Київщині судитимуть гендиректора телерадіокомпанії

Києво-Святошинською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно генерального директора одного з ТОВ регіону, яке надає послуги з місцевого телемовлення за фактом порушення авторського права і суміжних прав (ч.3 ст.176 КК України).

За даними слідства, протягом 2019 року обвинувачений, використовуючи своє службове становище, досвід та навички у телекомунікаційній сфері, маючи необхідне обладнання та телекомунікаційні системи, не маючи відповідного дозволу правовласників програм та не уклавши обов`язкові ліцензійні договори про надання невиключного суміжного права на використання зазначених програм шляхом розповсюдження з ТОВ«СТАРЛАЙТ ДІДЖИТАЛ» та ТОВ «1+1 Інтернет», діючи умисно з метою отримання незаконного доходу здійснив незаконне розповсюдження програм мовлення «СТБ», «Новий канал», «ICTV», «ОЦЕ», «М1», «М2», «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «УНІАН» та «Бігуді», тобто вчинив всі необхідні дії, за допомогою яких дані об`єкти суміжних прав у 2019 році безпосередньо транслювалися абонентам м.Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, підключеним до вказаної телекомунікаційної мережі.

Цими діями охоронюваним законом інтересам вказаних компаній спричинено матеріальну шкоду на майже 300 тисяч грн.

Досудове слідство здійснювалось слідчим відділом Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури