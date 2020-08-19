Заступника начальника столичного райуправління ЖКГ та його підлеглого викрито на одержанні $3,5 тис. хабара

У середу, 19 серпня 2020 року, прокуратурою міста Києва спільно з СУ ГУ НП у м. Києві за матеріалами УСР в м. Києві ДСР НП України затримано на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди заступника начальника управління житлового-комунального господарства – начальника відділу контролю за благоустроєм однієї з РДА у м. Києві та головного спеціаліста того ж відділу.

Вказані посадові особи, діючи у змові, вимагали та отримали від підприємця 3,5 тис. доларів США за надання можливості проведення будівельних робіт без належним чином оформлених документів та невжиття контрольних заходів.

У ході слідства правоохоронці задокументували одержання посадовцями вказаних коштів у два етапи. Під час передачі другого траншу у сумі 1, 5 тис. доларів США чиновників затримали «на гарячому».

Крім того, головний спеціаліст вимагав та отримав від цього ж підприємця ще 25 тис. гривень за вирішення питання щодо підключення водопостачання до будівлі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та зловживання впливом).

Тривають невідкладні слідчі (розшукові) заходи.

Примітка: відповідно доч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури міста Києва