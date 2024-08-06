Заступника керівника «Відомчої воєнізованої охорони» АТ «Укрзалізниця» та трьох його спільників підозрюють у вимаганні грошей за допуск сторонніх осіб до вантажних вагонів

Встановлено, що з червня по липень 2024 року, заступник начальника філії «Відомча воєнізована охорона» АТ «Укрзалізниця» за попередньою змовою з групою своїх підлеглих вимагали гроші за допуск сторонніх осіб до вантажних вагонів та непритягнення до відповідальності осіб, які незаконно проникли на територію, що перебуває під охороною.

Задокументовано 4 факти отримання вказаним особам грошей на загальну суму 134 000 грн за те, щоб не помічати сторонніх осіб на території, яку вони мають охороняти. Під час чергової передачі грошей фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру у вимаганні неправомірної вигоди заступнику начальника філії «Відомча воєнізована охорона» АТ «Укрзалізниця» та трьом працівникам філії (ч. 3 ст. 368 КК України).

Заступнику начальника філії обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, інші підозрювані перебуватимуть під домашнім арештом.

Також вирішується питання про відсторонення вказаних осіб від виконання посадових обов’язків.

Київська міська прокуратура