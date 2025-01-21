Засуджено чоловіка, який нападав з ножем на перехожих у Дніпрі

Через злочинні дії фігуранта чотирьох чоловіків з тяжкими травмами госпіталізували до медичного закладу. Нападника засуджено до 7 років за ґратами.

У грудні 2021 року в Шевченківському районі міста обвинувачений скоїв ряд тяжких злочинів. Чоловік кидався з ножем на людей на вулиці. Нападника затримали, слідчі повідомили йому про підозри за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України та скерували справу до суду на розгляд.

Суд, розглянувши матеріали справи, підтвердив доведеність провини підсудного та визнав зібрані поліцією докази достатніми для обвинувачення. За вчинені злочини нападник проведе 7 років за ґратами.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП №1