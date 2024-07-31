Засуджено чоловіка, який пропонував хабаря працівникам поліції

За принципової позиції прокурорів Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури засуджено жителя Степанецької сільської громади за фактом пропозиції надання неправомірної вигоди працівнику відділу поліції (ч. 1 ст. 369 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 квітня 2024 року в центрі с. Таганча Черкаського району 40-річний чоловік на автомобілі ЗАЗ «Славута» скоїв дорожньо-транспортну пригоду та залишив автомобіль на проїжджій частині дороги.

Прибувши на місце події працівники поліції встановили правопорушника та запросили для складання стосовно нього адміністративних протоколів за порушення Правил дорожнього руху.

Водій з метою уникнення адміністративної відповідальності за вчинені адміністративні правопорушення вирішив залагодити ситуацію та запропонував поліцейським неправомірну вигоду в розмірі 2000 грн, хоча був неодноразово попереджений про кримінальну відповідальність за це.

Вироком Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 24.07.2024 обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 грн.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури