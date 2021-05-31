Засуджено двох чоловіків, які побили та пограбували молоду жінку

Фастівською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні відносно двох раніше судимих осіб за фактом грабежу, поєднаного з насильством (ч. 2 ст. 186 КК України).

Інцидент стався навесні минулого року. Двоє раніше судимих чоловіків, за попередньою домовленістю між собою, у нічний час неподалік пожежної частини в м. Фастів наздогнали молоду жінку, яка поверталася додому, жорстоко побивши потерпілу, зловмисники заволоділи її рюкзаком, мобільним телефоном та іншим майном.

Білоцерківським міськрайонним судом Київської області чоловіків визнано винними у вказаному злочині та засуджено до 4 та 5 років позбавлення волі.

Пресслужба Київської обласної прокуратури