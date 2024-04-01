Засуджено колаборантку, яка дбала про добробут окупантів під час захоплення села у Купʼянському районі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винною 50-річну жінку за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Прокурори довели, що під час окупації с. Грушівка Купʼянського району безробітня місцева мешканка добровільно вирішила допомагати ворогу.

Жінка надала окупантам для проживання дачний будинок у селі, де раніше мешкала її мати.

Крім того, колаборантка постійно забезпечувала російських військових та представників незаконних збройних формувань «Л/ДНР» продуктами харчування.

На початку жовтня 2022 року правоохоронці затримали жінку в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України у с. Грушівка. До винесення вироку вона перебувала під вартою.

У судовому засіданні колаборантка свою вину не визнала.

Вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Жінці призначено покарання у виді трьох років шести місяців позбавлення волі з позбавленням права займатися фінансово-господарською діяльністю на строк 10 років, з конфіскацією майна.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура