Засуджено колаборантку, яка дбала про добробут окупантів під час захоплення села у Купʼянському районі
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винною 50-річну жінку за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
Прокурори довели, що під час окупації с. Грушівка Купʼянського району безробітня місцева мешканка добровільно вирішила допомагати ворогу.
Жінка надала окупантам для проживання дачний будинок у селі, де раніше мешкала її мати.
Крім того, колаборантка постійно забезпечувала російських військових та представників незаконних збройних формувань «Л/ДНР» продуктами харчування.
На початку жовтня 2022 року правоохоронці затримали жінку в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України у с. Грушівка. До винесення вироку вона перебувала під вартою.
У судовому засіданні колаборантка свою вину не визнала.
Вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Жінці призначено покарання у виді трьох років шести місяців позбавлення волі з позбавленням права займатися фінансово-господарською діяльністю на строк 10 років, з конфіскацією майна.
Триває строк на апеляційне оскарження вироку.
Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.
Харківська обласна прокуратураTweet